Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine kuvvetli rüzgar engeli
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça arası feribot seferleri yapılamadı.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor.
Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası karşılıklı feribot seferleri yarına ertelendi.
Sahillerdeki küçük balıkçı tekneleri limanlara alındı.
Deniz suyu, dalgalarla bazı işletmelerin balkonlarına kadar yükseldi. Akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisinin azalması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Deniz Otobüsü Ulaşım
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