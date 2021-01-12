Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Koltuk değneğinden uyuşturucu madde çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te koltuk değneğine uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'de şüpheli hareketlerinden dolayı üzerini aradıkları kişinin koltuk değneklerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, koltuk değneğinde bir miktar metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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