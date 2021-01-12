2002'de faaliyete başlayan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde bu yıl kapasitenin üstünde üretim gerçekleştirildi.

Geçen yıla kadar 12 bin olan kapasite 2020 yılı itibarıyla 15 bine yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Büyük özenle beslenen keklikler, doğaya bırakılmak üzere Burdur, Antalya, Çanakkale, Mersin, İzmir, Muğla, Balıkesir, Konya, Karaman, Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderildi.

Merkez, doğal dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir yaban hayatı faaliyetlerinin sağlanması ve azalan keklik neslinin artırılması için kuruldu.