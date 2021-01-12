Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de sağanağa bağlı olarak debisi artan Tunca Nehri için verilen ikaz rengi turuncuya yükseltildi. Sarayiçi mevkiinde yer yer taşma yaşandı
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor.
Yağış nedeniyle kent içinden geçen nehirlerin debilerindeki artış sürüyor.
Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinden bu yana neredeyse 2 kat arttı. Öğlen saatlerinde yapılan ölçümde 80 metreküp/saniye olan nehrin debisi 145 metreküp/saniyeye çıktı. Bu nedenle Devlet Su İşleri, ikazını sarıdan turuncuya yükseltti.
Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde yer yer taşma yaptı.
Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisinde de yükselme meydana geliyor.
Etiketler: Tunca Nehri
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