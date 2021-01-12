Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçılar hamsi avı yasağı sonrası bolluk bekliyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avının 10 gün durdurulmasının ardından bolluk bekliyor.
Hamsi avının durdurulması kararı 5 gün önce alındı.
Balıkçılar karara uyuyor. Denizde hamsi hareketliliği gözlemlenmeye başladı.
Uygulama nedeniyle tezgahlardaki hamsi fiyatı yükseldi. Denizlerde avcılık tekrar başladığında fiyatlarda düşüş bekleniyor.
Etiketler: Balıkçılık Hamsi
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