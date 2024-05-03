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Dünya
AA 03.05.2024 11:51

ABD'de, köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi polisin müdahalesiyle kurtuldu

ABD'nin Philadelphia kentinde, sokakta yürürken "Cane Corso" cinsi bir köpek ile 3 pitbullun saldırısına uğrayan kişi, polisin ateş ederek müdahale etmesiyle kurtulabildi.

ABD'de, köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi polisin müdahalesiyle kurtuldu

CBS News'in haberine göre, 53 yaşındaki bir kişiye saldıran köpek sürüsüne, bölgede devriye gezen polis memuru müdahale etti.

Philadelphia polisinden yapılan açıklamada, Cane Corso cinsi köpeğin polisin ateş etmesi sonucu öldüğü ve pitbulların da bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Açıklamada, olaya müdahale eden polis memurunun köpekleri siren sesiyle uzaklaştırmak istediği ancak bunu başaramayınca silah kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, olaya müdahale eden polis memurunun, soruşturma tamamlanana kadar pasif göreve alındığı aktarıldı.

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