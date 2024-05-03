Avustralya'da Müslümanlar, polisin tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyor

Sydney kentinin doğusunda bulunan Westfield Bondi Junction Alışveriş Merkezi'nde 13 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Avustralya polisi, olayın yaşanmasından birkaç gün sonra, saldırganın mental sağlık sorunları nedeniyle saldırıyı yaptığını bildirmişti.

Öte yandan, polis, 15 Nisan'da Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen saldırıda saldırganın sağlık sorunlarına değinmemiş, olayı, birkaç saat gibi kısa bir sürede "terör saldırısı" olarak tanımlamıştı.

Avustralya İmamlar Konseyi Başkanı Şeyh Şadi es-Süleyman, Avustralya'daki saldırılar sonrası artan Müslüman karşıtlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Saldırılar arasında eşit bir tutum izlenmediğini düşünüyoruz"

Söz konusu iki saldırıda, aynı suçun, farklı şekillerde tanımlandığını belirten Süleyman, bu durumu "çifte standart" olarak niteledi.

Süleyman, yetkililerin, iki saldırıya yaklaşımının eşit olmadığına işaret ederek, "Saldırılardan birinin mental sorunlardan kaynaklandığı söylenirken, diğeri için saldırganın saldırıyı bilinçli olarak yaptığı ifade edildi. Burada ciddi adaletsizlik var." diye konuştu.

Polis tarafından kullanılan dilin duruma yardımcı olmadığını kaydeden Süleyman, yetkililerin farklı tutumları nedeniyle duydukları endişeyi gerekli makamlara ilettiklerini ancak aldıkları geri dönüşün ikna edici olmadığını belirtti.

Sydney'deki alışveriş merkezinde 13 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.

Avustralyalı yetkililer, olaydan ancak birkaç gün sonra saldırının terörle ilgili olmadığını ve "yalnız bir eylem" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan, Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan yakalanmıştı.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü, bu saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulacağını bildirmişti. Saldırı sonrası eyaletteki bazı camilerin tehdit edildiği açıklanırken, "terörle mücadele" operasyonları çerçevesinde olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve yaşları 14-17 arasında olan 6 çocuğun yakalandığı duyurulmuştu.