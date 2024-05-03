ABD'li aktivistler, öğrencilerin engellemelere rağmen protestolarını sürdüreceğini söyledi

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu'nun çalışmaları kapsamında İstanbul'a gelen ABD'li aktivistler Huwaida Arraf ve Marybeth Brownlee, ABD üniversitelerinde Filistin'e destek için düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin asıllı Amerikalı bir insan hakları avukatı ve Özgürlük Filosu'nun organizatörlerinden olan Arraf, Gazze'de sivil nüfusa yönelik uygulanan ablukanın bir insanlık suçu olmasına rağmen özellikle ABD'nin bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını dile getirdi.

ABD'nin devlet olarak yapması gerekeni sivil toplum olarak kendilerinin yaptığını kaydeden Arraf, bir "savaş suçu"na karşı çıktıklarını ve ABD'nin kendilerini korumak için harcaması gereken enerjiyi bilakis durdurmak için harcadığını belirterek, "ABD, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımında kesinlikle suç ortağıdır." dedi.

Arraf, Columbia Üniversitesindeki kampla başlayan protestoların ülke çapına yayıldığını ve şu anda 35 civarında üniversitede eylemler yapıldığını aktardı.

"Ne yazık ki üniversiteler, İsrail apartheidini desteklememelerini isteyen bu öğrencileri dinlemek ve uluslararası hukuka uygun olan taleplerine saygı göstermek yerine, acımasız baskı emri veriyor. Öğrencileri dövüyor, tutukluyor ve okuldan atıyorlar. Bu utanç verici. Ancak bu öğrencilerin yaptıkları kesinlikle takdire şayan. Gerçekten insanlığın en iyi yanını yansıtıyorlar ve ben onlara en büyük saygı ve hayranlığımı sunuyorum.

Bu öğrencilerin pes edeceklerini sanmıyorum. Kararlılar ve bu hareket, ABD'de onlarca yıldır gördüğümüz en büyük hareket. Biz ve öğrenciler biliyoruz ki, tarihin doğru tarafındalar. Ve biliyoruz ki bu an, öğrencilerin şu anda yaptıkları, Filistin'in kurtuluşu için verilen mücadelede tarihte dönüm noktası olacak."

Öğrencilerin engellemelere rağmen geri adım atmayacağını ifade eden Brownlee, şunları söyledi:

"Görüyorsunuz ki tutuklamalara rağmen halen geri geliyorlar. Sadece daha fazla öğrenci katılmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin her yerinde daha fazla kamp kuruluyor. Columbia ile başladı, şimdi Pensilvanya'da kamplar var, Yale'de kamplar var, Arizona'da üniversite kampüslerinde kamplar kuruluyor."

Brownlee, ABD polisinin müdahil olmasıyla öğrenciler üzerine artan baskının protestoların ivme kazanmasını hızlandıracağı görüşünde olduğunu paylaştı.