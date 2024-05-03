Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Scripps News 03.05.2024 10:19

Orangutan yarasını tedavi etmek için şifalı bir bitki kullandı

Bilim insanları, bir orangutanın yarasını tropikal bir bitkiden elde edilen ilaçla tedavi ettiğini ortaya çıkardı. Bu, bazı hayvanların vahşi doğada bulunan ilaçlarla kendi hastalıklarını nasıl hafifletmeye çalıştıklarının son örneği.

Orangutan yarasını tedavi etmek için şifalı bir bitki kullandı

Bilim insanları, orangutanın Güneydoğu Asya'daki insanlar tarafından ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan şifalı bir bitkinin yapraklarını toplayıp çiğnediğini gözlemledi.

Yetişkin erkek orangutan daha sonra parmaklarını kullanarak bitki özlerini sağ yanaktaki yaralanmaya uyguladı.

Daha sonra çiğnenmiş bitkiyi açık yarayı derme çatma bir bandaj gibi kapatmak için bastırdı.

Önceki araştırmalar, ormanlarda kendilerini iyileştirmek için ilaç toplayan birkaç büyük maymun türünün belgelendiğini tespit etmişti.

Almanya'nın Konstanz şehrindeki Max Planck Hayvan Davranışı Enstitüsü'nden biyolog olan ortak yazar Isabelle Laumer, "Bu, oldukça güçlü bir tıbbi bitkiyi doğrudan bir yaraya uygulayan vahşi bir hayvanın ilk kez gözlenişi" dedi.

Bilim insanları 1994 yılından bu yana Endonezya'nın Gunung Leuser Ulusal Parkı'nda orangutanları gözlemliyor ancak daha önce bu davranışı görmemişlerdi.

Sıradaki Haber
Kenya'daki sellerde ölü sayısı 188'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı
11:38
Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti
11:34
Sinema sektörüne 34,5 milyon lira destek
11:33
Otellerin "milliyet farkı" ücreti için iade talep edilebiliyor
11:31
Austin: Hamas'ın Gazze'deki birliklerimize saldırı planladığına dair işaret görmüyorum
11:22
İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti
Büyük Çamlıca Camii Türkiye'nin en modern külliyesi niteliğinde
Büyük Çamlıca Camii Türkiye'nin en modern külliyesi niteliğinde
FOTO FOKUS
Hatay'da boğazına madeni para kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Hatay'da boğazına madeni para kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ