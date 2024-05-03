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Dünya
AA 03.05.2024 10:40

Columbia Üniversitesine, 'Filistin destekçisi öğrencilere yönelik ayrımcılık' soruşturması

ABD Eğitim Bakanlığının, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle federal soruşturma açtığı belirtildi.

Columbia Üniversitesine, 'Filistin destekçisi öğrencilere yönelik ayrımcılık' soruşturması

ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eğitim Bakanlığı, New York'taki Columbia Üniversitesine "Filistin karşıtı ayrımcılık" yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı.

Paylaşımda, "Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden Filistinli ve Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına almak için New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarını davet eden Columbia'nın, Filistin karşıtı ayrımcılık yaptığı nedeniyle federal soruşturmaya tabi tutulduğunu duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Palestine Legal'ın kıdemli hukukçularından Radhika Sainath konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin, Filistin destekçilerine yönelik "ırkçı" tutumlarını eleştirerek, "Yasalar oldukça açık. Üniversiteler, Filistinliler ve destekçilerine yönelik ırkçı baskıları durmadıkları taktirde, devlet fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar." dedi.

Soruşturmanın, Palestine Legal grubunun başvurusu üzerine, Filistinli öğrenciler ve destekçilerine karşı "ayrımcılık yapıldığı ve bu öğrenciler için güvensiz bir ortam oluşturulduğu" şikayetiyle açıldığı bildirildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan gecesi, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıtmıştı.

Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

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