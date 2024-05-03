İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah'ın Ez-Zuhur Mahallesi'nde Filistinli Şahin ailesinin evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4'ü çocuk, 1'i kadın 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve bazı yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Refah'a saldıracakları açıklamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen yüzbinlerce kişiyi barındıran Refah kentine hava saldırıları artmıştı.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.