Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye ve otomobil sahibine 12 bin 96 lira para cezası uygulandı. Sürücü K.E. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir kavşakta drift yapıldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler görüntüdeki aracın sahibinin M.B. olduğunu belirledi. Araç sahibi M.B. ifadesinde, aracı arkadaşı K.E'nin kullandığını belirtti.
Sürücü K.E.'ye drift yapmak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 9 bin 398 lira, araç sahibi M.B'ye ise sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira ceza uygulandı.
Ayrıca, sürücü K.E. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.
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