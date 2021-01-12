Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Esentepe, Buluttepe ve Yıldırımtepe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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