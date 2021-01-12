Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 3 kardeş ve dayılarının ardından halaları da yaşamını yitirdi.
Bir ay içinde COVID-19'dan hayatını kaybeden 3 kardeşin halası Mesure Akbaş, tedavi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi’nde aynı hastalığa yenik düştü.
Yaşamını yitiren Mesure Akbaş'ın cenazesi, Muşluca Tatarlı Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.
Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan 40 yaşındaki Kenan Emirhan, Bafra'da özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan ve Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Selman Emirhan ile dayıları Tevfik Akbaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 22:02
- 21:49
- 21:32
- 21:24
- 21:18
Sıradaki Haber
Valilik uyardı: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz