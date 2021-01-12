Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 21:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da beklenen yağış başladı
[Fotoğraf: İHA]
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda da etkili olan yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava ve rüzgar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de etkili olan sağanak yağış ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında bir süre yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar da poşetlerle kendini korumaya çalıştı.
Şiddetli rüzgar meydanda bulunan zabıta bariyerleri de devirdi.
Etiketler: Yağış Meteoroloji
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