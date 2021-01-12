Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava ve rüzgar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de etkili olan sağanak yağış ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında bir süre yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar da poşetlerle kendini korumaya çalıştı.

Şiddetli rüzgar meydanda bulunan zabıta bariyerleri de devirdi.

