Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 22:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şiddetli lodos 60 yıllık çınar ağacını devirdi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da 60 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos nedeniyle iki otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çınarın devrildiği sırada bölgede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, Emir Sultan Mahallesi'nde 60 yıllık çınar ağacını devirdi. Gövdesinden koparak devrilen ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.
Çınar ağacının altında kalan otomobillerden birinin camı kırıldı, sağ ön lastiği patladı. Diğer otomobilin ise bagaj kapısı kırıldı, tavanı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, devrilen çınarın altında kalan otomobillerin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
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