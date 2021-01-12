Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, Emir Sultan Mahallesi'nde 60 yıllık çınar ağacını devirdi. Gövdesinden koparak devrilen ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Çınar ağacının altında kalan otomobillerden birinin camı kırıldı, sağ ön lastiği patladı. Diğer otomobilin ise bagaj kapısı kırıldı, tavanı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, devrilen çınarın altında kalan otomobillerin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

