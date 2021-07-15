Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırtına, ağaçları kökünden söktü
[Fotoğraf: İHA]
Van’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar can kaybı ve yaralanmaya sebep olmadı.
Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi yakınlarında bulunan birçok ağaç, fırtınaya dayanamayarak devrildi.
Fırtınadan dolayı can kaybı yaşanmazken, birçok meyve ağacı ise zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
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