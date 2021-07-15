Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciş'te 13 köyde taşkın
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldi, 6 hayvan telef oldu.
Van'ın Erçiş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı köylerde taşkınlar oluştu.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
"6 hayvan telef oldu"
Mehmetbeyoğlu, şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediye ekiplerimiz sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı" dedi.
Etiketler: Sel
Son Haberler
- 18:12
- 18:07
- 18:04
- 17:55
- 17:46
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu Zalmay Halilzad ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz