Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Zalmay Halilzad ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’la Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan
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