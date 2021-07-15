Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da minibüs kamyonete çarptı: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.
Çetin Öğmen idaresindeki minibüs, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında Gökhan Özkurt yönetimindeki hayvan taşıyan kamyonete çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 4 yolcu AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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