Osmaniye'de merkezde bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda serada çalışma esnasında spiral makinesinden yükselen kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

4 gözaltı

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı" dedi.

Osmaniye Devlet Hastanesi’nin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına müdahale devam ediyor.https://t.co/icB0OimsEX pic.twitter.com/ayCfCx26lI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2021

Bazı binalar boşaltıldı

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbiren boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine de 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.