Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de yolcu otobüsünde 967 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Polis ekipleri, Kayseri'de uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajındaki bir çantada 967 gram sentetik uyuşturucu bulundu, çanta sahibi olduğu iddia edilen kadın yolcu Y.G. gözaltına alındı.
Şüpheliyle bağlantılı oldukları ileri sürülen C.A. ve H.D. de kent merkezinde yakalandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve Y.G. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz