Öğle namazının ardından Büyük Çamlıca Camii avlusunda bir araya gelen 350 Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, hep birlikte açtıkları bayrağı bir süre dalgalandırdı.

"Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın"

Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci senesini yaşıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz bugün unutulmasın, yarınki neslimize çoluk çocuğumuza bugünü hatırlatmak anlamında 350 imam hatip talebesiyle beraber 2 bin 71 metrekarelik bayrağımızı açarak bir yad etme merasimi yaptık." ifadelerini kullandı.

Camiye gelen vatandaşlar da bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.