Huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik Yüksekova'da başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu'nun" ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için TOKİ Esenyurt Mahallesi'nde doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Kura çekimi yapıldı

Önceki kura çekiminden 1, 2 ve 3. bölgelerden kalan 35 konut ile 4. bölgede tamamlanan 471 konut için, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin Konferans Salonu'nda kura çekildi.

Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde içeriye alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri nedeniyle kentteki vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyledi.

TOKİ tarafından 5 bölgede 3 bin 63 konut ihalesinin 2016'da yapıldığını vurgulayan Yakar, yapılan proje revizyonunda 39 daire daha artırılarak bu sayının 3 bin 102'ye çıktığını anlattı.

Anahtar teslimi yapılacak

1, 2 ve 3. bölgelerde boş kalan 35 ve 4. bölgede 471 olmak üzere toplamda 506 konut için vatandaşların taleplerinin alındığını söyleyen Yakar, şöyle konuştu:

"Bugün Yüksekova noterince hak ve hakkaniyet çerçevesinde şeffaf bir şekilde kura çekimleri yapılacaktır. Yüksekova noteri tarafından çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlarımıza noter tarafından gelecek listeye göre anahtar teslimleri yapılacaktır. Buradaki çalışmalarda emeği geçen başta devlet büyüklerimize, sahada gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."