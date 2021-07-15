Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, A.Ü'nün örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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