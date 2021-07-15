Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"Riskli bir yangın"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin görev aldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz netleştirilmediğini anlatan Akduman, şöyle konuştu:

"Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor. Çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmiş durumda. Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerimiz, alevlerin eve ulaşmaması için çevresinde sulama yapıyor. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor."