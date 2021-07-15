Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek emniyetle Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldı." denildi.
Sıradaki Haber
Şantiyede hortum çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz