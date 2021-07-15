Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli ve Iğdır'da.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 34, Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Kars ile Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Sıcaklıkları Sağanak
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