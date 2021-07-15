Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahale ediyor.
Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ulaşım güçlüğü nedeniyle ekiplerin arazözlerle yangına müdahale etmekte güçlük çektiği öğrenildi.
Ekipler, sarp arazideki yangına ulaşabildiği alanlardan müdahale ediyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
Sıradaki Haber
İskenderun Körfezi'nde dev hortum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz