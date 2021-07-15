Hatay'da İskenderun Körfezi'ndeki organize sanayi bölgesinde sabahın erken saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum çevredekiler arasında paniğe neden oldu.

Amanos dağları ile körfez arasında yaklaşık 15 dakika etkili olan hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.