Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskenderun Körfezi'nde dev hortum
Hatay'da İskenderun Körfezi'ndeki organize sanayi bölgesinde sabah saatlerinde oluşan hortum dakikalarca denizden su çekti.
Hatay'da İskenderun Körfezi'ndeki organize sanayi bölgesinde sabahın erken saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum çevredekiler arasında paniğe neden oldu.
Amanos dağları ile körfez arasında yaklaşık 15 dakika etkili olan hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Etiketler: Hatay Hava Durumu
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