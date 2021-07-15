Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 371 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında 371 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Karaağaç ve Babaeski ilçesinin Nadırlı köylerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.
Ekipler, E.Ö, S.K, İ.K, İ.Ç, ve Ş.K'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen 371 bin kök Hint kenevirine el koydu.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadelerine başvuruldu.
Etiketler: Hint Keneviri
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