Van Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, teknelerle açıldıkları gölde "vira bismillah" diyerek inci kefali avlamaya başladı.

Gölde 15 Nisan-15 Temmuz'da, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla başlatılan av yasağı sona erdi.

Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde balıkçılar, sabahın erken saatlerinde tekneleriyle göle açıldı.

90 gün sonra ilk ağlarını göle bırakan balıkçılar, 15 Nisan'a inci kefali avlayabilecek.

"Kaçak avlanan 156 kişiye 380 bin lira para cezası kestik"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, gazetecilere, gölde sadece tuzlu ve sodalı suya adapte olmuş inci kefalinin yaşadığını belirterek, "Endemik bir tür olan inci kefali dünyada sadece Van Gölü'nde bulunuyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler tarafından inci kefali, nesli korunması gereken tür olarak kabul ediliyor." dedi.

İnci kefalinin boy ve kilosunun, neslinin korunmasına yönelik alınan önlemler sayesinde arttığını belirten Yücel, şunları kaydetti;

"Kaçak avlanmayla mücadelenin en başarılı yılını yaşadık. En fazla denetimi bu yıl gerçekleştirdik. 90 günlük av yasağı sürecinde kaçak avlanan 156 kişiye 380 bin lira para cezası kestik. 144 av malzemesine el koyduk. 80 ton kaçak avlanan balık yakaladık, bunun 43 tonu canlı balıktı. Canlı balıklar yeniden suya salındı. İlimizle özdeşleşmiş bu balık türü, aynı zamanda doğal, kültürel ve ekonomik bir değerdir. Yaklaşık 20 bin kişi inci kefaliyle ailesinin geçimini sağlıyor. İnci kefalinden yılda 10 milyon dolar ciro yapılmaktadır. Bu değerin korunması amacıyla her yıl Valiliğimiz başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenleniyor. İnci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında sıkı kontrol ve tedbirler alınıyor. Jandarma, emniyet, belediye ve üniversitemiz av yasağı döneminde yoğun mesai harcadı."