Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 32, Çanakkale'de 35, Kırklareli'de 34, Kocaeli'de 33 derece olacak.