Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara'da bugün hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 32, Çanakkale'de 35, Kırklareli'de 34, Kocaeli'de 33 derece olacak.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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