Koronavirüsün yayılmala başlamasıyla birlikte İBB meclisinde tüm parti gruplarının ortak kararıyla sağlık çalışanlarına jest yapılmış, İSPARK'tan ücretsiz faydalanmalarına ilişkin karar alınmış ve bu uygulama 15 ay sürmüştü.

1 Temmuz'da sona ermişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 1 Temmuz'da sona erdiğini açıkladı. Salgına karşı canla başla çalışan sağlık salışanları, bu karara tepki gösterdi.

AK Parti ve MHP harekete geçti

Sağlık çalışanlarının talebi üzerine AK Parti ve MHP grupları harekete geçti. Meclise sunulan bir öneri ile ücretsiz otopark imkanının 31 Aralık'a kadar uzatılması teklif edildi. Ayrıca minibüsçülerin yılbaşından 12 Temmuz'a kadar olan İSPARK borçlarının silinmesi ve sene sonuna dek İSPARK'ı ücretsiz kullanabilmeleri önerildi.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis gündemine alınan Teklif, CHP ve İyi Parti gruplarının karşı oylarına rağmen AK Parti ve MHP gruplarının oyuyla kabul edildi. Böylece sağlık çalışanlarının İspark'tan ücretsiz yararlanma uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Minibüsçülere ilişkin teklife ise, tüm gruplar kabul oyu verdi.