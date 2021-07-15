Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 05:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tekstil atölyesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Adana'da tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölyede hasar oluştu.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Yangın
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