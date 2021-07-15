Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölyede hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.