Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği karpuz yüklü kamyon dereye uçtu. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Akçaburgaz Mahallesi 1591 Sokakta Alkop Caddesine inen Arif Özel yönetimindeki karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye devrildi.
Araç içinde sıkışan ve bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün ayağında kırık oluştuğu öğrenildi.
Karpuzlar dereye saçıldı
Öte yandan kamyonda bulunan karpuzlar dereye saçıldı.
Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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