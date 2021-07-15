Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da hafif ticari araç ile polis ekip otosunun çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.
H.U. idaresindeki hafif tacir araç, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Hacı Sabancı Bulvarı kesişiminde içerisinde iki polisin bulunduğu ekip aracıyla çarpıştı.
5 kişi yaralandı
Kazada hafif ticari araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.
Yaralı polisler Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralılar ise ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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