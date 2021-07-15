Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkanlığın din istismarıyla mücadele çalışmalarına yer verdi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla 15 Temmuz ruhuna sahip çıkıyor, FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yapan Erbaş'ın paylaşımına eklediği Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Din İstismarına Karşı Mücadelemiz (2016-2021)" başlıklı görselindeki bilgiler şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla 15 Temmuz ruhuna sahip çıkıyor, FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0SLeKKfjW0 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 14, 2021

"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Salalara: Her yıl 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13'te ülkemizdeki tüm camilerimizde salalar okunmuştur.

Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz: Din görevlilerimiz tarafından 558 bin 312 hatim okunmuştur. 88 bin 21 camide Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı yapılmıştır.

İrşat faaliyetleri: Din istismarıyla mücadele çerçevesinde 10 farklı konu etrafında 890 bin 445 vaaz ve 19 hutbe metni hazırlanarak 1 milyon 672 bin hutbe okunmuştur.

15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği: Vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler, 77 bin 977 Kur'an kursunda 117 bin 553 din görevlisiyle 3 milyon 3 bin 933 öğrenci ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Şehitlik ve gazi ziyareti: Müftülerimiz başkanlığında 1002 ayrı heyetle şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilmiştir.

Konferans, panel ve sempozyum: 3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu gerçekleştirildi. 81 ilde '15 Temmuz Din ve Değerlerimiz' konulu panel '15 Temmuz Ruhu', '15 Temmuz ve Din İstismarı' konulu konferans düzenlendi.

Yayın faaliyetleri: Basılı yayınlardan süreli yayınlara, TV ve radyo programlarından dijital yayınlara kadar pek çok alanda 25 kitap-kitapçık, 14 dergi, 4 sinevizyon, onlarca TV ve radyo programı ile 15temmuz.diyanet.gov.tr web sitesi hazırlandı.

Gençlere yönelik faaliyetler: 1796 gençlik koordinatörü ile gençlere yönelik 'Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi' konulu programlar gerçekleştirildi.

Kurum ve kuruluşlarla iş birliği: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 941 program gerçekleştirilerek 403 bin 606 personele din istismarı konusunda seminer verildi."