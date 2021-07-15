Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi ile bir papağanın tahliyesi gerçekleştirildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, veterinere götürülen papağana ise oksijen tedavisi uygulandı.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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