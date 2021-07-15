Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen polis aracına çarptı. Polis aracı da önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrupan otomobil ve polis aracı bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'si polis 3 kişi yaralandı

Kazada 2 trafik polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

2 şerit trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kapalı olan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor.