Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale açıklarında lastik botta bulunan 12 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık ilçesi açıklarındayken sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine bölgeye gönderilen "TCSG-6" botuna alınan 12 göçmen kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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