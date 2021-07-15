Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdiğinde, özellikle bayram tatili ve yaz sezonu gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan araç kuyruklarının önüne geçilerek kaliteli ulaşım imkanı sunulacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatil bölgeleri ve yollarda trafik yoğunluğu arttı. En fazla yoğunluğun yaşandığı illerden Çanakkale'de özellikle Avrupa'dan Asya kıtasına transit geçişlerde feribot için kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşuyor.

Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden, Kuzey Ege ve daha güneydeki turizm merkezlerine hareket etmesiyle, Çanakkale Boğazı'ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk artmaya başladı. Özellikle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri, Assos sahili ve Edremit Körfezi'ne gitmek isteyenlerin araçları, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa yakasındaki Gelibolu, Eceabat ile Kilitbahir feribot iskelelerinde kilometrelerce kuyruk oluşmasına yol açıyor. Bundan dolayı feribot firmaları saatsiz olarak hizmet vermeye başladı.

18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle, bölgedeki kuyrukların son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 4 milyon aracın feribotlarla ulaşım sağladığı boğaz trafiği, köprünün devreye girmesiyle hızlanacak.

Köprü ayrıca bölgedeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlayacak.