Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şantiyede hortum çıktı
Sivas’ta aniden çıkan hortum şantiyede çalışan işçileri vinçte yakaladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Sivas’ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden itfaiye binası şantiyesinde işçilerin vinçte çalıştığı sırada aniden hortum çıktı.
Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı.
O anlar cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Etiketler: Sivas
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