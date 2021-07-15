Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kına gecesinde maganda kurşunu
[Fotoğraf: Arşiv]
Amasya'da bir kına gecesinde havaya rastgele ateş açıldı. Sahnedeki kemancı, omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde kına gecesi yapılıyordu. Keman sanatçısı İsmail Başcanbaz da sahnede enstrümanını çalıyordu.
Kına gecesine katılanlardan bazıları havaya ateş açtı. Rastgele sıkılan kurşunlar, Başcanbaz'a isabet etti.
Omzundan yaralanan kemancı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Başcanbaz'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlçeye bağlı bir köyün eski muhtarı gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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