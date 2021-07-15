Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Gümüşkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 4 arazöz, 17 personel yangına müdahale etti.
Hava ve karadan yürütülen çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
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