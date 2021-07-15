Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sahiller doldu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'de hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı ise yüzde 44'e kadar ulaştı.
Yoğunluğun oluştuğu ilçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.
[Fotoğraf: AA]
Kuşadası ilçesinde de sıcaklığın 39 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı ile su parklarına akın etti.
Trafik oluştu
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Didim, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelere geçiş güzergahında bulunan Söke ve Çine ilçelerinde zaman zaman trafik yoğunlaşıyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Hava Sıcaklıkları
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