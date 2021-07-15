Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'de hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı ise yüzde 44'e kadar ulaştı.

Yoğunluğun oluştuğu ilçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.

[Fotoğraf: AA]

Kuşadası ilçesinde de sıcaklığın 39 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı ile su parklarına akın etti.

Trafik oluştu

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Didim, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelere geçiş güzergahında bulunan Söke ve Çine ilçelerinde zaman zaman trafik yoğunlaşıyor.