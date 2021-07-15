Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van Gölü’nde gezi teknesi karaya oturdu
Van’da etkili olan fırtına nedeniyle gezi teknesi karaya oturdu. Teknedeki vatandaşlar tahliye edilirken korku dolu anlar yaşandı.
Van'ın Edremit ilçesindeki marinadan yolcu aldıktan sonra Van Gölü’ne açılan bir gezi teknesi, fırtına nedeniyle bir süre sonra geri dönmek istedi. Limana girmek isteyen tekne, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
30 yolcu mahsur kaldı
Kıyıya yaklaşık 10 metre kala karaya oturan teknedeki yolcular korku dolu anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri halat yardımıyla teknede mahsur kalan yaklaşık 30 yolcuyu kurtarırken, şok geçirenlerin bazıları ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Fırtına
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