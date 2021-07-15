Şile'den İstanbul istikametine seyir halinde olan Rıza K. yönetimindeki otomobil, Şile otoyolu Gözlemeciler mevkisinde tekerinin patlamasıyla savruldu.

Bunun üzerine aynı yolda seyreden otomobilin sürücüsü Mustafa K. da araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, dereye uçtu.

Durumun bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dereye uçan aracın sürücüsü Mustafa K., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan Mustafa K. ve diğer araçta bulunan çocuk, hastaneye kaldırıldı.