Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kolay Mahallesi Burunca mevkiinde yüksek gerilim hattının geçtiği ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Rüzgar yeniden alevlendirdi
Öğle saatlerinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangının daha sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden başladığı, bunun üzerine çalışmaların yeniden yapıldığı öğrenildi.
Ekiplerin çam ve makilik alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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