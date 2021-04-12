Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
FETÖ'ye finansal destek sağlayan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye operasyon düzenlendi.
FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.
[Fotoğraf: İHA]
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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